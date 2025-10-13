Nesreće

MUŠKARAC STRADAO DOK JE POPRAVLJAO KAMION: Deo vozila ga iznenada zgnječio - stravična nesreća kod Petrovca na Mlavi

В.Н.

13. 10. 2025. u 21:24

U SELU Kamenovo kod Petrovca na Mlavi, Ivan T. (38) iz Kladurova poginuo je dok je popravljao kamionsku prikolicu. Do nesreće je došlo pucanjem vazdušnog jastuka, a istraga je u toku.

МУШКАРАЦ СТРАДАО ДОК ЈЕ ПОПРАВЉАО КАМИОН: Део возила га изненада згњечио - стравична несрећа код Петровца на Млави

Foto: D. N.

U selu Kamenovo kod Petrovca na Mlavi danas se dogodila teška nesreća u kojoj je stradao Ivan T. (38) iz Kladurova. Tragedija se desila dok je, zajedno sa svojim bratom, radio u garaži na kamionskoj prikolici, prenosi Pt Info.

Prema prvim informacijama, tokom popravke je došlo do pucanja vazdušnog jastuka na prikolici, nakon čega je karoserija iznenada pala i prignječila nesrećnog muškarca. Ekipe hitne pomoći i policije ubrzo su stigle na lice mesta, ali, uprkos pokušajima reanimacije, Ivanu nije bilo spasa.

Meštani Kladurova su u šoku zbog tragedije. O pokojnom Ivanu govore kao o mirnom, vrednom i poštenom čoveku, uvek spremnom da pomogne drugima.

Istraga o uzroku ove nesreće je u toku.

(24sedam/PT Info)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"