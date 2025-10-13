MUŠKARAC STRADAO DOK JE POPRAVLJAO KAMION: Deo vozila ga iznenada zgnječio - stravična nesreća kod Petrovca na Mlavi

U SELU Kamenovo kod Petrovca na Mlavi, Ivan T. (38) iz Kladurova poginuo je dok je popravljao kamionsku prikolicu. Do nesreće je došlo pucanjem vazdušnog jastuka, a istraga je u toku.

Foto: D. N.

U selu Kamenovo kod Petrovca na Mlavi danas se dogodila teška nesreća u kojoj je stradao Ivan T. (38) iz Kladurova. Tragedija se desila dok je, zajedno sa svojim bratom, radio u garaži na kamionskoj prikolici, prenosi Pt Info.

Prema prvim informacijama, tokom popravke je došlo do pucanja vazdušnog jastuka na prikolici, nakon čega je karoserija iznenada pala i prignječila nesrećnog muškarca. Ekipe hitne pomoći i policije ubrzo su stigle na lice mesta, ali, uprkos pokušajima reanimacije, Ivanu nije bilo spasa.

Meštani Kladurova su u šoku zbog tragedije. O pokojnom Ivanu govore kao o mirnom, vrednom i poštenom čoveku, uvek spremnom da pomogne drugima.

Istraga o uzroku ove nesreće je u toku.

(24sedam/PT Info)