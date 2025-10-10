Nesreće

UMRO MUŠKARAC KOJI JE PRONAĐEN SA RANOM NA GLAVI: Lekari pokušali da ga reanimiraju - nije mu bilo spasa

В. Н.

10. 10. 2025. u 12:51

MUŠKARAC koji je jutros na Zvezdari pronađen sa ranom od metka na glavi, preminuo je nakon reanimacije u Urgentnom centru.

УМРО МУШКАРАЦ КОЈИ ЈЕ ПРОНАЂЕН СА РАНОМ НА ГЛАВИ: Лекари покушали да га реанимирају - није му било спаса

Foto: Milena Anđela/Profimedia/Ilustracija

Muškarac koji je sa ranama od metka pronađen u dvorištu porodične kuće na Zvezdari, pokušao je samoubistvo.

Kako saznajemo, S. D. (65) pucao je u sebe oko 8.30 iz pištolja za koji je imao dozvolu.

Događaj se odigrao u ulici Svetog Prohora Pčinjskog na Zvezdari.

Po dolasku Hitne pomoći, konstatovano da muškarac daje znake života, nakon čega je prebačen u Urgentni centar.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOG IH NAGRAĐUJE: Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA