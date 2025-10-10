UMRO MUŠKARAC KOJI JE PRONAĐEN SA RANOM NA GLAVI: Lekari pokušali da ga reanimiraju - nije mu bilo spasa
MUŠKARAC koji je jutros na Zvezdari pronađen sa ranom od metka na glavi, preminuo je nakon reanimacije u Urgentnom centru.
Muškarac koji je sa ranama od metka pronađen u dvorištu porodične kuće na Zvezdari, pokušao je samoubistvo.
Kako saznajemo, S. D. (65) pucao je u sebe oko 8.30 iz pištolja za koji je imao dozvolu.
Događaj se odigrao u ulici Svetog Prohora Pčinjskog na Zvezdari.
Po dolasku Hitne pomoći, konstatovano da muškarac daje znake života, nakon čega je prebačen u Urgentni centar.
