UMRO MUŠKARAC KOJI JE PRONAĐEN SA RANOM NA GLAVI: Lekari pokušali da ga reanimiraju - nije mu bilo spasa

MUŠKARAC koji je jutros na Zvezdari pronađen sa ranom od metka na glavi, preminuo je nakon reanimacije u Urgentnom centru.

Foto: Milena Anđela/Profimedia/Ilustracija

Muškarac koji je sa ranama od metka pronađen u dvorištu porodične kuće na Zvezdari, pokušao je samoubistvo.

Kako saznajemo, S. D. (65) pucao je u sebe oko 8.30 iz pištolja za koji je imao dozvolu.

Događaj se odigrao u ulici Svetog Prohora Pčinjskog na Zvezdari.

Po dolasku Hitne pomoći, konstatovano da muškarac daje znake života, nakon čega je prebačen u Urgentni centar.