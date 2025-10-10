NESREĆA KOD PREŠEVA: Stradao biciklista
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu između sela Reljan i Aliđerce, kod Preševa stradao je muškarac F.D. star 53 godine, iz sela Strezovce.
Do nesreće je došlo kada je automobil, usled neprilagođene brzine udario u zadnji deo bicikla kojim je upravljao stradali muškarac. Usled udara, biciklista je pao na kolovoz, zadobivši teške telesne povrede, od kojih je podlegao u toku noći zbog težine zadobijenih povreda.
Nepoznati vozač je, prema podacima sa uviđaja, napustio mesto nesreće i povređenog čoveka, udaljivši se u nepoznatom pravcu i za njum policija traga.
