Nesreće

TRAGEDIJA KOD PRIJEPOLJA: Lovac ubio kolegu tokom lova

В. Н.

06. 10. 2025. u 09:51

U MESTU Hrti, u okolini Prijepolja, tokom lova jedan muškarac greškom je usmrtio kolegu.

ТРАГЕДИЈА КОД ПРИЈЕПОЉА: Ловац убио колегу током лова

Novosti

Prema prvim nezvaničnim informacijama, lovac koji je pucao mislio je da se radi o divljoj svinji, ali se ispostavilo da je pogodio kolegu s kojim je bio u istom lovu.

