Nesreće

JEZIVA NESREĆA: Kamion udario vozača autobusa na auto-putu kod Umčara

В.Н.

05. 10. 2025. u 11:21

VOZAČ autobusa teško je povređen kada ga je na autoputu udario kamion dok je stajao na ulici zbog kvara na autobusu.

ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА: Камион ударио возача аутобуса на ауто-путу код Умчара

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Saobraćajna nezgoda dododila se oko 10 sati na auto - putu u smeru ka Beogradu.

- Vozač autobusa vozio je iz Niša decu na ekskurziju. Autobus se navodno pokavrio te je vozač zaustavio u zaustavnoj traci. U nekom trenutku dok je bio van autobusa udario ga je kamion- rekao je izvor upoznat sa slučajem i dodao da je vozač autobusa prevezen u Urgentni centar.

Prema njegovim rečima osim vozača autobusa niko više nije povređen. 

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo