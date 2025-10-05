JEZIVA NESREĆA: Kamion udario vozača autobusa na auto-putu kod Umčara
VOZAČ autobusa teško je povređen kada ga je na autoputu udario kamion dok je stajao na ulici zbog kvara na autobusu.
Saobraćajna nezgoda dododila se oko 10 sati na auto - putu u smeru ka Beogradu.
- Vozač autobusa vozio je iz Niša decu na ekskurziju. Autobus se navodno pokavrio te je vozač zaustavio u zaustavnoj traci. U nekom trenutku dok je bio van autobusa udario ga je kamion- rekao je izvor upoznat sa slučajem i dodao da je vozač autobusa prevezen u Urgentni centar.
Prema njegovim rečima osim vozača autobusa niko više nije povređen.
(Informer)
