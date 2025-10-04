DARKO POGINUO DOK JE ŽURIO KUĆI JER MU SE ŽENA PORAĐALA: Potresni detalji nesreće u Mladenovcu (FOTO)

DARKO R. (43) poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Mladenovcu, kada je, žurio kući jer je žena počela da mu se porađa.

Foto: Društvene mreže

Strašna saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 20.55 časova, u Rajkovcu, Ulica Svetolika Rankovića, u Mladenovcu, kada su se sudarili dva automobila i autobus.

U ovoj nesreći na putu do bolnice poginuo je Darko R., koji je vozio automobil BMW, dok su četiri osobe povređene.

- BMV automobili, Lasta autobus koji radi na liniji 491, i Citroen sudarili su. Nažalost, na putu do zdravstvene ustanove preminuo je Darko R., vozač BMV-a, dok su vozači druga dva vozila lakše povređeni, kao i jedan putnik iz autobusa i Citroen. Prevezeni su u Centar za hitne slučajeve - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Kako navode, Darko R. nastradao je žureći kući gde je žena počela da mu se porađa.

- Reč je o čoveku o kom samo reči hvale mogu da se kažu. Da tragedija bude još veća, iza sebe je ostavio dvogodišnju ćerkicu i trudnu suprugu. Sinoć je krenuo da pozajmi novac jer je žena svakog trenutka trebala da mu se porodi, pa je hteo da se spremi za proslavu - objašnjava prijatelj nastradalog Darka i dodaje:

- Na putu kući, njegova supruga ga je pozvala, pretpostavljam da mu kaže da je porođaj počeo. Svi smo izvan sebe. Darko je bio čovek, kako bi naš narod rekao. On nije bio arogantan vozač koji je pritisnuo gas bez razloga. Svako od nas bi požurio kući u takvoj situaciji. Tuga, ovo je tako tužno, teško ... Umesto da se raduje rođenju deteta ... - objašnjava prijatelj koji nije mogao da sakrije svoju tugu.

Hitna pomoć, vatrogasci i policija bili su sinoć na mestu nesreće, što će utvrditi kako se dogodila ova strašna tragedija.

(Informer)