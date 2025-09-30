MASOVNA TUČA NA SVADBI: Udarena mlada, uleteo mladoženja - opšti haos u Milanovcu

MASOVNA tuča na svadbi dogodila se u Gornjem Milanovcu.

Foto: Shutterstock

Prema nezvaničnim informacijama, jedna od prisutnih devojaka prvo je udarila mladu, nakon čega se umešao mladoženja, a devojka je ostala da leži nepomično.

Nakon dolaska na lice mesta napadnuta je ekipa Hitne pomoći, a policija je jedva razdvojila sukobljene osobe.

Sve se dogodilo u nedelju, više lica je privedeno, a jedna devojka je hospitalizovana.

(Informer)