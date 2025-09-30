Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD VRŠCA: Ima mrtvih

В.Н.

30. 09. 2025. u 10:57

JEDNA osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu između Vlajkovca i Uljme.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД ВРШЦА: Има мртвих

Foto: Novosti

Naime, do nesreće je došlo kada je automobil udario u drvo.

Saobraćaj na toj deonici je obustavljen.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu Krajina živi vječno! (FOTO)

SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)