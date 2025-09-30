TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD VRŠCA: Ima mrtvih
JEDNA osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu između Vlajkovca i Uljme.
Naime, do nesreće je došlo kada je automobil udario u drvo.
Saobraćaj na toj deonici je obustavljen.
(Informer)
