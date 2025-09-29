TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD MLADENOVCA: Povređeno šest osoba, među njima i četvoro maloletnika
SINOĆ oko 20 časova došlo je do saobraćajne nesreće kod Mladenovca, u kojoj je povređeno šest osoba, od toga četiri maloletnika.
Kako saznaje Telegraf, u nesreći su učestvovala dva automobila - polo i ford fokus.
Prema našim saznanjima, do nesreće je došlo kada je polo udario u ford fokus koji je stajao sa strane.
Dva vozača i četiri maloletnika su nakon nesreće zbrinuti u Urgentnom centru.
