TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD MLADENOVCA: Povređeno šest osoba, među njima i četvoro maloletnika

SINOĆ oko 20 časova došlo je do saobraćajne nesreće kod Mladenovca, u kojoj je povređeno šest osoba, od toga četiri maloletnika.

Foto: Milena Anđela

Kako saznaje Telegraf, u nesreći su učestvovala dva automobila - polo i ford fokus.

Prema našim saznanjima, do nesreće je došlo kada je polo udario u ford fokus koji je stajao sa strane.

Dva vozača i četiri maloletnika su nakon nesreće zbrinuti u Urgentnom centru.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta