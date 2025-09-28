Nesreće

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ KOD KOSJERIĆA I DALJE U PREKIDU: Ekipe na terenu rade na raščišćavanju

В.Н.

28. 09. 2025. u 12:25

INFRASTRUKTURA železnice Srbije saopštila je danas da su sinož u 20.50 sati, prilikom otpreme teretnog voza sa trećeg koloseka u železničkoj stanici Ražana u Kosjeriću, na barskoj pruzi, iskliznula i prevrnula se dva vagona, da je iz njih curilo dizel gorivo koje su prevozili ali da prilikom iskliznuća niko nije povređen niti jestradao.

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ КОД КОСЈЕРИЋА И ДАЉЕ У ПРЕКИДУ: Eкипе на терену раде на рашчишћавању

G.Šljivić (arhiva)

U saopštenju se navodi da je odmah isključen napon u kontaktnoj mreži iznad pruge, a da je železnički saobraćaj na ovom delu barske pruge obustavljen.

Na mesto iskliznuća odmah su izašli pripadnici MUP-a, Vatrogasne jedinice, kao i dežurne ekipe Infrastrukture železnice Srbije.

Tokom noći, mesto iskliznuća vagona i curenja dizel goriva je lokalizovano a cisterne Naftne industrije Srbije za pretakanje goriva su na mestu iskliznuća, navode iz Infrastrukture železnice, preneo je Tanjug.

Dodaju da je na terenu njihov pomoćni voz, koji zajedno sa dežurnim železničkim ekipama radi na raščišćavanju posledica ovog događaja, kako bi saobraćaj bio što pre uspostavljen.

Vozovi će ovim delom barske pruge ponovo krenuti nakon što budu otklonjene sve posledice sinoćnjeg događaja, ističe se u saopštenju i dodaje da su na mesto iskliznuća izašli i predstavnici Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, a da će uzroci ovog događaja biti naknadno utvrđeni.

 

