TEŽAK UDES NA NOVOM BEOGRADU: Vozila potpuno smrskana
TEŽAK udes na Novom Beogradu dogodio se danas oko 11.30, na raskrsnici Dr ivana Ribara i Japanske.
U udesu su učestvovala dva automobila, potpuno su smrskana.
Od siline udara, jedan automobil je završio na trotoaru, a drugi na ostrvu.
Branici su rasuti po putu i drugi delovi, parking-servis je već odvezao tojotu.
"Mercedes je popuno slupan napred, fali mu ceo prednji levi deo, hauba iskrivljena", prenosi Telegraf.
"POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE, SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE..." Vasić podelio emotivnu sliku sa krštenja sina u Gračanici - "Ostvario Bog mi san..."
GLUMAC Milan Vasić juče je u manastiru Gračanica krstio sina Despota.
28. 09. 2025. u 12:35
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
