Nesreće

TEŽAK UDES NA NOVOM BEOGRADU: Vozila potpuno smrskana

В.Н.

28. 09. 2025. u 12:20

TEŽAK udes na Novom Beogradu dogodio se danas oko 11.30, na raskrsnici Dr ivana Ribara i Japanske.

ТЕЖАК УДЕС НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Возила потпуно смрскана

Z. grumić

U udesu su učestvovala dva automobila, potpuno su smrskana.

Od siline udara, jedan automobil je završio na trotoaru, a drugi na ostrvu.

Branici su rasuti po putu i drugi delovi, parking-servis je već odvezao tojotu.

"Mercedes je popuno slupan napred, fali mu ceo prednji levi deo, hauba iskrivljena", prenosi Telegraf.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke