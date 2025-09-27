POGINUO RADNIK "ČISTOĆE": Ubila ga korpa od kamiona - užas u Novom Sadu
RUKOVODILAC radionice novosadske JKP "Čistoća" D.J. (45) preminuo je sinoć u Urgentnom centru nakon što je na njega pala korpa od kip šasije vozila za sakupljanje otpada.
Kako nezvanično saznaje "Blic", incident se dogodio juče prepodne u radionici tog javnog preduzeća na Sentandrejskom putu a na D.J. je pomenuti deo kamiona pao tokom redovne zamene.
Nesrećni radnik zadobio je teške telesne povrede i nažalost nakon višečasovne borbe lekara za njegov život preminuo je noćas u Urgentnom centru.
Policija je izvršila uviđaj, na mesto nesreće izašli su i nadležni iz Odseka za privredni kriminal i Inspekcije rada.
O ovom slučaju obavešteno je i nadležno javno tužilaštvo a istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće.
Preporučujemo
OVO JE MOTIV UŽASNOG ZLOČINA KOD DESPOTOVCA? Ćerka pronašla zaklane roditelje
27. 09. 2025. u 10:49
DETALjI HORORA KOD DESPOTOVCA: Unuk zaklao babu i dedu
27. 09. 2025. u 10:14
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)