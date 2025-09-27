Nesreće

POGINUO RADNIK "ČISTOĆE": Ubila ga korpa od kamiona - užas u Novom Sadu

В.Н.

27. 09. 2025. u 14:16

RUKOVODILAC radionice novosadske JKP "Čistoća" D.J. (45) preminuo je sinoć u Urgentnom centru nakon što je na njega pala korpa od kip šasije vozila za sakupljanje otpada.

ПОГИНУО РАДНИК ЧИСТОЋЕ: Убила га корпа од камиона - ужас у Новом Саду

Foto: D. N.

Kako nezvanično saznaje "Blic", incident se dogodio juče prepodne u radionici tog javnog preduzeća na Sentandrejskom putu a na D.J. je pomenuti deo kamiona pao tokom redovne zamene.

Nesrećni radnik zadobio je teške telesne povrede i nažalost nakon višečasovne borbe lekara za njegov život preminuo je noćas u Urgentnom centru.

Policija je izvršila uviđaj, na mesto nesreće izašli su i nadležni iz Odseka za privredni kriminal i Inspekcije rada.

O ovom slučaju obavešteno je i nadležno javno tužilaštvo a istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!

DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!