POGINUO RADNIK "ČISTOĆE": Ubila ga korpa od kamiona - užas u Novom Sadu

RUKOVODILAC radionice novosadske JKP "Čistoća" D.J. (45) preminuo je sinoć u Urgentnom centru nakon što je na njega pala korpa od kip šasije vozila za sakupljanje otpada.

Foto: D. N.

Kako nezvanično saznaje "Blic", incident se dogodio juče prepodne u radionici tog javnog preduzeća na Sentandrejskom putu a na D.J. je pomenuti deo kamiona pao tokom redovne zamene.

Nesrećni radnik zadobio je teške telesne povrede i nažalost nakon višečasovne borbe lekara za njegov život preminuo je noćas u Urgentnom centru.

Policija je izvršila uviđaj, na mesto nesreće izašli su i nadležni iz Odseka za privredni kriminal i Inspekcije rada.

O ovom slučaju obavešteno je i nadležno javno tužilaštvo a istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće.