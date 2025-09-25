DEČAKA (15) OBORIO AUTOMOBIL: Hitno prevezen u bolnicu

PETNAESTOGODIŠNjI dečak povređen je u saobraćajnoj nezgodi u Malošištu kod Doljevca.

OPERACIJA Univerzitetski klinički centar Niš, Foto J. Ć.

Dečak star 15 godina teško je povređen sinoć oko 20.30 časova u Malošištu kod Doljevca, kada ga je oborio automobil. Dečak je sanitetskim vozilom prebačen u UKC Niš gde je zadržan na lečenju.

- Pacijent star 15 godina koji je dovezen sinoć ekipom Hitne pomoći Doljevac, kao pešak povređen u saobraćaju, sagledan je u Urgentnom centru. Pacijent je stabilnih vitalnih parametara a dalje lečenje nastavljeno na je Dečjoj hirurgiji, ortopediji i traumatologiji. Prema rečima lekara Klinike za dečiju hirurgiju, pacijent ima povrede u vidu ogrebotina po celom telu, ugruvan je i ima otok jednog kolena. Pacijent je stabilan i svestan i ostaje na Klinici za deciju hirurgiju, ortopediju i traumatologiju zbog dalje dijagnostike i lečenja - rečeno je u UKC Niš.

U niškoj policiji kažu da je do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren pešak u Malošištu došlo zbog neprilagođene brzine kojom se kretao automobil. Policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti udesa.

