DEČAKA (15) OBORIO AUTOMOBIL: Hitno prevezen u bolnicu
PETNAESTOGODIŠNjI dečak povređen je u saobraćajnoj nezgodi u Malošištu kod Doljevca.
Dečak star 15 godina teško je povređen sinoć oko 20.30 časova u Malošištu kod Doljevca, kada ga je oborio automobil. Dečak je sanitetskim vozilom prebačen u UKC Niš gde je zadržan na lečenju.
Dečak je prebačen u UKC Niš na lečenje i dalje zbrinjavanje.
- Pacijent star 15 godina koji je dovezen sinoć ekipom Hitne pomoći Doljevac, kao pešak povređen u saobraćaju, sagledan je u Urgentnom centru. Pacijent je stabilnih vitalnih parametara a dalje lečenje nastavljeno na je Dečjoj hirurgiji, ortopediji i traumatologiji. Prema rečima lekara Klinike za dečiju hirurgiju, pacijent ima povrede u vidu ogrebotina po celom telu, ugruvan je i ima otok jednog kolena. Pacijent je stabilan i svestan i ostaje na Klinici za deciju hirurgiju, ortopediju i traumatologiju zbog dalje dijagnostike i lečenja - rečeno je u UKC Niš.
U niškoj policiji kažu da je do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren pešak u Malošištu došlo zbog neprilagođene brzine kojom se kretao automobil. Policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti udesa.
(Blic)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
PEVAČ HITNO PREVEZEN NA VMA: Zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći
25. 09. 2025. u 07:41
PIJAN UBIO MAJKU I POVREDIO DETE: Određen pritvor bahatom vozaču iz Bogatića
24. 09. 2025. u 07:14
DETE (4) TEŠKO POVREĐENO KOD VRANjA: Izletelo iz dvorišta, udarilo u moped
23. 09. 2025. u 12:58
TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD VRANjA: Četvorogodišnje dete povređeno
23. 09. 2025. u 12:09
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)