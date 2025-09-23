ISPLIVAVAJU SVE JEZIVIJI DETALJI TRAGEDIJE U BOGATIĆU: Osumnjičeni je iz iste ulice kao i žrtva i retko se trezni
OSUMNjIČENI za ubistvo automobilom Milene M. (37) sinoć u centru Bogatića i teško povređivanje njenog trogodišnjeg sina je iz komšiluka, iz iste ulice, čija je kuća na stotinak metara od porodice Martinović, saznaju "Novosti" na licu mesta.
Policija iz Bogatića je, kako se popularno kaže, digla sve na noge, pa su vozača koji je pobegao posle tragedije, pronašli posle dva sata.
Komšije smatraju da je vozač bio u alkoholisanom stanju, a, inače, retko se trezni zbog čega ga je napustila žena sa kojom ima četvoro dece...
Na mestu tragedije stoje sveća i cveće. Dečak je sinoć primljen u Institut za majku i dete sa teškim povredama.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)