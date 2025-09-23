Nesreće

ISPLIVAVAJU SVE JEZIVIJI DETALJI TRAGEDIJE U BOGATIĆU: Osumnjičeni je iz iste ulice kao i žrtva i retko se trezni

В. МИТРИЋ

23. 09. 2025. u 21:00

OSUMNjIČENI za ubistvo automobilom Milene M. (37) sinoć u centru Bogatića i teško povređivanje njenog trogodišnjeg sina je iz komšiluka, iz iste ulice, čija je kuća na stotinak metara od porodice Martinović, saznaju "Novosti" na licu mesta.

Foto: V. Mitrić

Policija iz Bogatića je, kako se popularno kaže, digla  sve na noge, pa su vozača koji je pobegao posle tragedije, pronašli posle dva sata.

Komšije smatraju da je vozač bio u alkoholisanom stanju, a, inače, retko se trezni zbog čega ga je napustila žena sa kojom ima četvoro dece...

Na mestu tragedije stoje sveća i cveće. Dečak je sinoć primljen u Institut za majku i dete sa teškim povredama.

Foto: Фото: В. Митрић

