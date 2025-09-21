ŠESNAEST OSOBA POVREĐENO U ŠEST SAOBRAĆAJNIH NEZGODA: Oglasila se hitna pomoć
ŠESNAEST osoba je povređeno u šest odvojenih saobraćajnih nezgoda u Beogradu tokom protekle noći, ali niko nije smrtno stradao, rečeno je iz Hitne pomoći za Tanjug.
Šest osoba je zadobilo teške povrede u odvojenih saobraćajnim nezgodama dok je njih devetoro lakše povređeno, a svi su prevezeni u najbliže kliničko-bolničke centre.
Samo jedna osoba je zadobila povrede koje nisu zahtevale dalje lečenje već je pomoć pružena na licu mesta, precizirali su iz Hitne pomoći.
Ekipe ove službe su tokom noći imale ukupno 127 intervencija od čega 29 na javnom mestu.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici poput hipertenzičara i srčanih bolesnika, asmatičara i onkoloških pacijenata.
