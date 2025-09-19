TEŠKA NESREĆA KOD LOZNICE: Sudarili se automobil i voz, vozač hitno prebačen u bolnicu
VEČERAS, oko 20 časova, došlo je do udesa na pružnom prelazu u Novom Selu, kod Loznice.
Automobil je naleteo na putnički voz koji je saobraćao na pruzi Ruma-Šabac-Loznica- Zvornik, koji je dolazio iz pravca Šapca.
Brzo su reagovali policija i Hitna pomoć. Vozač je izvučen iz kola i prevezen je, kako saznajemo, u svesnom stanju u bolnicu.
Vozač je meštanin susedne Lesnice. Pružni prelaz, inače, nije na glavnom putu kroz selo, već je u obliznjoj Drinskoj ulici.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)