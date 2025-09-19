Nesreće

TEŠKA NESREĆA KOD LOZNICE: Sudarili se automobil i voz, vozač hitno prebačen u bolnicu

В. Митрић

19. 09. 2025. u 20:54

VEČERAS, oko 20 časova, došlo je do udesa na pružnom prelazu u Novom Selu, kod Loznice.

ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД ЛОЗНИЦЕ: Сударили се аутомобил и воз, возач хитно пребачен у болницу

Foto: Shutterstock/Ilustracija/N. Živanović

Automobil je naleteo na putnički voz koji je saobraćao na pruzi Ruma-Šabac-Loznica- Zvornik, koji je dolazio iz pravca Šapca.

Brzo su reagovali policija i Hitna pomoć. Vozač je izvučen iz kola i prevezen je, kako saznajemo, u svesnom stanju u bolnicu.

Vozač je meštanin susedne Lesnice. Pružni prelaz, inače, nije na glavnom putu kroz selo, već je u obliznjoj Drinskoj ulici. 

