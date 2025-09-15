VATRA ZAHVATILA NEKOLIKO VOZILA: Zapalio se automobil na Novom Beogradu
U BULEVARU Zorana Đinđića danas oko 12.25 sati se zapalio jedan automobil, a vatra je prešla još na nekoliko vozila, saznaje Tanjug.
U gašenju požara učestvuje jedno vozilo sa pet vatrogasaca.
Prema prvim informacijama nema povređenih.
