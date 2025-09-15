Nesreće

VATRA ZAHVATILA NEKOLIKO VOZILA: Zapalio se automobil na Novom Beogradu

В.Н.

15. 09. 2025. u 13:27

U BULEVARU Zorana Đinđića danas oko 12.25 sati se zapalio jedan automobil, a vatra je prešla još na nekoliko vozila, saznaje Tanjug.

ВАТРА ЗАХВАТИЛА НЕКОЛИКО ВОЗИЛА: Запалио се аутомобил на Новом Београду

Foto: D. N.

U gašenju požara učestvuje jedno vozilo sa pet vatrogasaca.

Prema prvim informacijama nema povređenih.

