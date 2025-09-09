Nesreće

TRAGEDIJA U PRIZRENU: Muškarac (71) pao sa tvrđave - podlegao povredama

В. Н.

09. 09. 2025. u 23:07

JEDNA osoba je preminula u Prizrenu, nakon pada sa tvrđave. Reč je o 71-godišnjaku sa inicijalima M.K, potvrdio je za Reporteri portparol policije za region Prizrena Šaćir Bitići.

ТРАГЕДИЈА У ПРИЗРЕНУ: Мушкарац (71) пао са тврђаве - подлегао повредама

Foto SK

- Dana 09.09.2025. godine, oko 11:11 časova, policija je telefonom dobila informaciju da je jedna osoba pala sa Prizrenske tvrđave. Policijske patrole i kola hitne pomoći odmah su poslate na lice mesta. Na licu mesta, policijska patrola je utvrdila da se radi o osobi sa inicijalima M.K. (71), rođenoj u Mališevu, sa prebivalištem u Prizrenu. Prema rečima ekipe hitne medicinske pomoći, žrtva je bila bez znakova života - naveo je Bitići za Reporteri.

Bitići je rekao da okolnosti pada žrtve sa Prizrenske tvrđave trenutno nisu poznate, dok je slučaj pokrenut kao „istraga smrti“.

- Trenutno nisu poznate okolnosti pada dotične osobe. Policija je, u konsultaciji sa tužiocem, pokrenula slučaj ’Istraga smrti’ i prikuplja informacije kako bi se incident u potpunosti razjasnio - rekao je Bitići.

(Kosovo Online)

