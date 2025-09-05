Nesreće

POŽAR KRAJ PRUGE U BRUSNIKU: Zaustavljeni vozovi između Zaječara i Negotina

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2025. u 00:22

INFRASTRUKURA železnice Srbije saopštila je večeras da je u prekidu železnički saobraćaj na relaciji Zaječar - Negotin zbog požara koji se dogodio u blizini pruge u Brusniku danas u 15.00 časova.

G.Šljivić

Otpravnik vozova u Brusniku prijavio je najpre da gore pragovi na prvom i četvrtom koloseku.

Požar se tokom popodneva proširio i na železničku infrastrukturu, pa je u stanici Brusnik vatra zahvatila četiri stanična koloseka, a izgorela je i polovina pragova na četvrtoj i petoj skretnici. Ukupno je izgorelo oko 400 pragova na kolosecima i skretnicama.

Prema informacijama dežurnog železničkog osoblja na terenu, požar je veliki, a vatrogasne jedinice su na mestu požara i angažovani su prioritetno da spreče širenje vatre na okolne kuće i druge objekte. Mestu požara na pruzi nemoguće je trenutno prići.

Ovakve situacije direktno ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja i živote ljudi, a zahvaljujući pravovremenoj intervenciji dežurnih železničara sprečena je moguća veća nesreća na pruzi, navodi se u saopštenju.

Napominju da se svaki požar u blizini pruge veoma brzo proširi na železničku infrastrukturu, plamen zahvati pragove i prugu, a postoji velika opasnost ukoliko u tim trenucima naiđu vozovi.

Ovo nije prvi požar u Brusniku tokom leta koji je zahvatio prugu i pragove.

Pre svega četiri dana na relaciji Brusnik - Tabanovačka reka, vatra iz okolnog rastinja zahvatila je prugu i tom prilikom je izgorelo tridesetak pragova, a železnički saobraćaj je bio u prekidu oko četiri i po sata.

U prethodnih pet dana požari pored pruge zahvatili su prugu između Male Krsne i Požarevca, kada je izgorelo tridesetak pragova, dok je u Bukarevcu na dva koloseka izgorelo ili oštećeno u požaru oko 260 pragova.

Infrastruktura železnice Srbije i ovaj put upozorava da se ne pali vatra u blizini pruge, jer se požar veoma brzo širi na kolosek, pragove i železničke infrastrukture, a posledice nesreća koje se u takvim situacijama mogu dogoditi su nesagledive, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

