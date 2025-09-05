POŽAR KRAJ PRUGE U BRUSNIKU: Zaustavljeni vozovi između Zaječara i Negotina
INFRASTRUKURA železnice Srbije saopštila je večeras da je u prekidu železnički saobraćaj na relaciji Zaječar - Negotin zbog požara koji se dogodio u blizini pruge u Brusniku danas u 15.00 časova.
Otpravnik vozova u Brusniku prijavio je najpre da gore pragovi na prvom i četvrtom koloseku.
Požar se tokom popodneva proširio i na železničku infrastrukturu, pa je u stanici Brusnik vatra zahvatila četiri stanična koloseka, a izgorela je i polovina pragova na četvrtoj i petoj skretnici. Ukupno je izgorelo oko 400 pragova na kolosecima i skretnicama.
Prema informacijama dežurnog železničkog osoblja na terenu, požar je veliki, a vatrogasne jedinice su na mestu požara i angažovani su prioritetno da spreče širenje vatre na okolne kuće i druge objekte. Mestu požara na pruzi nemoguće je trenutno prići.
Ovakve situacije direktno ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja i živote ljudi, a zahvaljujući pravovremenoj intervenciji dežurnih železničara sprečena je moguća veća nesreća na pruzi, navodi se u saopštenju.
Napominju da se svaki požar u blizini pruge veoma brzo proširi na železničku infrastrukturu, plamen zahvati pragove i prugu, a postoji velika opasnost ukoliko u tim trenucima naiđu vozovi.
Ovo nije prvi požar u Brusniku tokom leta koji je zahvatio prugu i pragove.
Pre svega četiri dana na relaciji Brusnik - Tabanovačka reka, vatra iz okolnog rastinja zahvatila je prugu i tom prilikom je izgorelo tridesetak pragova, a železnički saobraćaj je bio u prekidu oko četiri i po sata.
U prethodnih pet dana požari pored pruge zahvatili su prugu između Male Krsne i Požarevca, kada je izgorelo tridesetak pragova, dok je u Bukarevcu na dva koloseka izgorelo ili oštećeno u požaru oko 260 pragova.
Infrastruktura železnice Srbije i ovaj put upozorava da se ne pali vatra u blizini pruge, jer se požar veoma brzo širi na kolosek, pragove i železničke infrastrukture, a posledice nesreća koje se u takvim situacijama mogu dogoditi su nesagledive, dodaje se u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
VATRENA BUKTINjA 4 DANA GUTA SVE PRED SOBOM: Gasi je 20 helikoptera i više od 2.000 ljudi
02. 09. 2025. u 00:22
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)