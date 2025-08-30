UDAVIO SE U BAZENU: Tragedija u Barajevu
JEDAN čovek stradao je u kućnom bazenu u naselju Baćevac tokom jučerašnjeg vrelog dana, saznaju mediji.
I. S. (69) je nastradao u bazenu koji se nalazi u dvorištu privatne kuće u selu nadomak Barajeva.
Njega je bez znakova života pronašla supruga.
Kako nije bio u kući, izašla je napolje, pogledala u PVC bazen i imala šta da vidi – beživotno telo je plutalo.
Telegraf.rs
