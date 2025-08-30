GORI VIŠE KUĆA, MEŠTANI U STRAHU: Veliki požar na jugu Srbije
POŽAR koji je pre sat vremena krenuo iz Glasovika, te se proširio ka Kožincu, sada usled vetra ide ka Starom Momčilovu, u Opštini Žitorađa.
U Kožincu je vatrom zahvaćeno nekoliko kuća. Izašao je iz kožinskog potoku, pa ide i ka Žitnom potoku. Nestala je struja i u Žitnom potoku, a požar se neverovatno brzo širi zbog vetra.
- Moguće je da će da se spoji sa prostorom koji je ranije goreo, što će biti spas - svedoči meštanin Starog Momčilova koji je na terenu.
Trenutno je, prema količini dima koja se vidi sa svih strana, zahvaćen veliki deo.
Kako mediji saznaju, iz Žitnog potoka se vidi i požar ka Bublici, ali nije moguće tačno proceniti lokaciju.
(Kurir.rs)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
POŽAR NA PIJACI U VOLGOGRADU: Spašeno šestoro ljudi, evakuisano 600
30. 08. 2025. u 13:12
VATRA GUTA SVE PRED SOBOM: Bukti požar u ovom delu Srbije - uništene brojne vikendice
29. 08. 2025. u 15:46
CRNI DIM PREKRIO CELO NASELjE: Veliki požar u Adi
28. 08. 2025. u 11:14
DECA I VASPITAČICE HITNO EVAKUISANI: Požar u vrtiću na Voždovcu
27. 08. 2025. u 11:05
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)