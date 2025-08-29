Nesreće

PORED KONTEJNERA U ZEMUNU PRONAĐENA BEBA: Građani zatečni

29. 08. 2025. u 08:50

PORED kontejnera u Zemunu pronađena je beba.

Kako se saznaje, novorođenče je živo.

Zasad nema više informacija ko je pronašao dete i gde tačno.

