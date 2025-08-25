MLADIĆ PROSLAVLJAO DIPLOMU, PA PAO SA TRI METRA VISINE NA GLAVU: Jeziva scena na Zvezdari
V. R. (23) zadobio je teške povrede opasne po život kada je sa visine od tri metra pao na glavu.
Naime, on je sa drugovima proslavljao završetak studija i diplomu kada se ta proslava pretvorila u pravi horor. U pijanom stanju V. R. se popeo na zid Visoke škole likovnih umetnosti na Zvezdari, odakle je pao.
On je hitno prevezen u Urgentni centar.
(Telegraf)
