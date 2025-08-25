Nesreće

MLADIĆ PROSLAVLJAO DIPLOMU, PA PAO SA TRI METRA VISINE NA GLAVU: Jeziva scena na Zvezdari

В.Н.

25. 08. 2025. u 12:21

V. R. (23) zadobio je teške povrede opasne po život kada je sa visine od tri metra pao na glavu.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Naime, on je sa drugovima proslavljao završetak studija i diplomu kada se ta proslava pretvorila u pravi horor. U pijanom stanju V. R. se popeo na zid Visoke škole likovnih umetnosti na Zvezdari, odakle je pao.

On je hitno prevezen u Urgentni centar.

(Telegraf)

