HITNO PREVEZENI U URGENTNI: Dva maloletnika povređena prilikom skoka u bazen
DVOJICA maloletnika povređena su danas u odvojenim incidentima na bazenima u Beogradu, saznaju mediji.
U popodnevnim časovima, šesnaestogodišnji dečak povređen je na bazenima u Jakovu, kada je zadobio povredu glave prilikom skoka u bazen. Dečaku je na licu mesta ukazana prva pomoć, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.
Istog dana, u Dom zdravlja u Padinskoj Skeli doveden je jedanaestogodišnji dečak sa povredama glave i nosa, takođe zadobijenim prilikom skoka u bazen. I on je, nakon ukazane prve pomoći, prebačen u Urgentni centar radi daljeg zbrinjavanja.
Trenutno nije poznat stepen povreda, a nadležni apeluju na roditelje i decu da budu izuzetno oprezni prilikom boravka na bazenima, naročito tokom skokova u vodu.
Za sada nije poznato s kim su dečaci bili na bazenu.
