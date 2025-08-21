TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Kod Kraljeva nastradao muškarac
U MESTU Đakovo kod Kraljeva danas je oko 13.40 sati u saobraćajnoj nezgodi poginuo jedan muškarac.
Do nezgode je došlo usled prevrtanja automobila marke "golf", rečeno je u Policijskoj upravi u Kraljevu.
Muškarac koji je upravljao vozilom je poginuo na licu mesta od zadobijenih povreda.
(Tanjug)
