TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Kod Kraljeva nastradao muškarac

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 08. 2025. u 17:18

U MESTU Đakovo kod Kraljeva danas je oko 13.40 sati u saobraćajnoj nezgodi poginuo jedan muškarac.

Nenad Živanović

Do nezgode je došlo usled prevrtanja automobila marke "golf", rečeno je u Policijskoj upravi u Kraljevu.

Muškarac koji je upravljao vozilom je poginuo na licu mesta od zadobijenih povreda.

(Tanjug)

