NESREĆA NA NA VAŠARU U LIPNICI KOD LOZNICE: Dečak pao u igraonici

В. Митрић

19. 08. 2025. u 18:51

ŠESTOGODIŠNjI dečak pao je danas u igraonici postavljenoj u porti crkve u Lipnici, kod Loznice, gde se održava tradicionalni vašar povodom slave svetinje Preobraženja Gospodnjeg.

D. Novković

Dečak je prevezen u lozničku bolnicu. Još nema informacija kakvo mu je stanje. Odmah je reagovala i policija koja ispituje kako je došlo do povrede.

Dečak je iz sela u kom se vašar održava. 

