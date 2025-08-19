TRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća
U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća, u kojima su tri osobe zadobile lake telesne povrede.
U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća, u kojima su dve osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 18. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 249 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno pet vozača i pet vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
