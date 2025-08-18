Nesreće

POŽAR ZATVORIO PRUGU: Železnički saobraćaj na deonici Preševo-državna granica u prekidu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2025. u 16:32

ŽELEZNIČKI saobraćaj na deonici pruge Preševo - državna granica od nedelje je u prekidu, nakon što se požar na okolnom rastinju van pružnog pojasa proširio i zahvatio i železnička infrastrukturna postrojenja, saopštila je „Infrastruktura železnice Srbije“.

ПОЖАР ЗАТВОРИО ПРУГУ: Железнички саобраћај на деоници Прешево-државна граница у прекиду

Foto: J.S.

Požar sa okolnih polja u jednom trenutku zahvatio je i prugu kod Preševa, pa su morale da intervenišu vatrogasne ekipe, kao i zaposleni iz „Infrastrukture železnice Srbije“, a pomoć su pružili i železničari iz Severne Makedonije, navodi se u saopštenju i dodaje da je reč o nepristupačnom delu pruge.

U požaru je oštećeno 35 drvenih pragova, koji bi trebalo da budu zamenjeni tokom današnjeg dana, a nakon toga sledi ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja, preneo je Tanjug.

"Infrastruktura železnice Srbije“ apeluje i upozorava da se ne pali rastinje na poljima u blizini pruge, jer postoji velika opasnost da se požar proširi i na železničke infrastrukturne kapacitete.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - SRpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...