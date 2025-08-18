POŽAR ZATVORIO PRUGU: Železnički saobraćaj na deonici Preševo-državna granica u prekidu

ŽELEZNIČKI saobraćaj na deonici pruge Preševo - državna granica od nedelje je u prekidu, nakon što se požar na okolnom rastinju van pružnog pojasa proširio i zahvatio i železnička infrastrukturna postrojenja, saopštila je „Infrastruktura železnice Srbije“.

Foto: J.S.

Požar sa okolnih polja u jednom trenutku zahvatio je i prugu kod Preševa, pa su morale da intervenišu vatrogasne ekipe, kao i zaposleni iz „Infrastrukture železnice Srbije“, a pomoć su pružili i železničari iz Severne Makedonije, navodi se u saopštenju i dodaje da je reč o nepristupačnom delu pruge.

U požaru je oštećeno 35 drvenih pragova, koji bi trebalo da budu zamenjeni tokom današnjeg dana, a nakon toga sledi ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja, preneo je Tanjug.

"Infrastruktura železnice Srbije“ apeluje i upozorava da se ne pali rastinje na poljima u blizini pruge, jer postoji velika opasnost da se požar proširi i na železničke infrastrukturne kapacitete.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - SRpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori