POŽAR ZATVORIO PRUGU: Železnički saobraćaj na deonici Preševo-državna granica u prekidu
ŽELEZNIČKI saobraćaj na deonici pruge Preševo - državna granica od nedelje je u prekidu, nakon što se požar na okolnom rastinju van pružnog pojasa proširio i zahvatio i železnička infrastrukturna postrojenja, saopštila je „Infrastruktura železnice Srbije“.
Požar sa okolnih polja u jednom trenutku zahvatio je i prugu kod Preševa, pa su morale da intervenišu vatrogasne ekipe, kao i zaposleni iz „Infrastrukture železnice Srbije“, a pomoć su pružili i železničari iz Severne Makedonije, navodi se u saopštenju i dodaje da je reč o nepristupačnom delu pruge.
U požaru je oštećeno 35 drvenih pragova, koji bi trebalo da budu zamenjeni tokom današnjeg dana, a nakon toga sledi ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja, preneo je Tanjug.
"Infrastruktura železnice Srbije“ apeluje i upozorava da se ne pali rastinje na poljima u blizini pruge, jer postoji velika opasnost da se požar proširi i na železničke infrastrukturne kapacitete.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - SRpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori
Preporučujemo
NOVI DETALjI Požara u kuršumlijskom preduzeću „Simpo –šik“: GORE FABRIČKI MAGACINI
15. 08. 2025. u 18:53
POŽAR GUTA HALE: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom kod Kuršumlije (VIDEO)
15. 08. 2025. u 17:11
POŽAR U BANjSKOM POLjU KOD BORA: Gori šuma i nisko rastinje
13. 08. 2025. u 17:04
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)