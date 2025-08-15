OGLASILO SE TREĆE OJT POVODOM NESREĆE U KOJOJ SU POGINULA BRAĆA: Naložena brojna veštačenja kako bi se utvrdila istina

NAKON što je obavešten da se na teritoriji GO Zemun, u naselju Busije, u ulici Zemunskoj, dogodila saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je u saradnji sa policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije izvršio uviđaj lica mesta.

Foto: S. J. M.

- Nakon izvršenog uviđaja, javni tužilac je sačinio zapisnik, a dao je nalog nadležnim državnim organima da od učesnika događaja uzmu krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci - navode iz Tužilaštva. - Takođe, naloženo je da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, mesto događaja fotografiše, izradi skica lica mesta, izuzmu eventulano sačinjeni video zapisi, da se tela preminulih prevezu u zdravstvenu ustanovu radi sačinjavanja obdukcionog nalaza, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju.

Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju do saobraćajne nezgode i smrti dva lica - vozača putničkog vozila marke “Opel korsa”, P.U. (19) i suvozača L.U. (17) došlo je kada je vozač navedenog vozila prešao u suprotnu saobraćajnu traku usled čega je došlo do direktnog sudara sa teretnim vozilom marke “TAM” kojim je upravljao Lj.J. (50).

Nakon što policijski službenici postupe po svim nalozima, sačine izveštaj i dostave ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, javni tužilac će doneti odluku u skladu sa zakonom.