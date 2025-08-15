Nesreće

OGLASILO SE TREĆE OJT POVODOM NESREĆE U KOJOJ SU POGINULA BRAĆA: Naložena brojna veštačenja kako bi se utvrdila istina

Jelisaveta Ljutić

15. 08. 2025. u 20:01

NAKON što je obavešten da se na teritoriji GO Zemun, u naselju Busije, u ulici Zemunskoj, dogodila saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je u saradnji sa policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije izvršio uviđaj lica mesta.

ОГЛАСИЛО СЕ ТРЕЋЕ ОЈТ ПОВОДОМ НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ СУ ПОГИНУЛА БРАЋА: Наложена бројна вештачења како би се утврдила истина

Foto: S. J. M.

- Nakon izvršenog uviđaja, javni tužilac je sačinio zapisnik, a dao je nalog nadležnim državnim organima da od učesnika događaja uzmu krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci - navode iz Tužilaštva. - Takođe, naloženo je  da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, mesto događaja fotografiše, izradi skica lica mesta, izuzmu eventulano sačinjeni video zapisi, da se tela preminulih prevezu u zdravstvenu ustanovu radi sačinjavanja obdukcionog nalaza, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju.

Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju do saobraćajne nezgode i smrti dva lica - vozača putničkog vozila marke “Opel korsa”, P.U. (19) i suvozača L.U. (17) došlo je kada je vozač navedenog vozila prešao u suprotnu saobraćajnu traku usled čega je došlo do direktnog sudara sa teretnim vozilom marke “TAM” kojim je upravljao Lj.J. (50).

Nakon što policijski službenici postupe po svim nalozima, sačine izveštaj i dostave ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, javni tužilac će doneti odluku u skladu sa zakonom.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VATRENO KRŠTENJE: Petrović debituje za novi klub u grotlu Enfilda

VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"