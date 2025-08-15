POŽAR GUTA HALE: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom kod Kuršumlije (VIDEO)

POŽAR je u popodnevnim satima zahvatio hale u preduzeću Simpo sik kod Kuršumlije.

Foto Novosti

Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju stihiju kako se nebi proširila iz hala na drva pripremljena za obradu.

Meštani strahuju da se požar ne prenese na njihove domove i okolnu šumu.

Pored vatrogasnih ekipa na teren su izašli i pripadnici Vojske Srbije kako bi sprečili da se vatra prenese na susedne kuće.