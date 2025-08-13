SKOČIO SA TERASE PETOG SPRATA ZGRADE U CENTRU SMEDEREVA: Muškarac star 34 godine preminuo od zadobijenih povreda
M.O. (34) skočio je danas sa terase petog sprata zgrade u Ulici Srpskog sovjeta u centru Smedereva. On je podlegao povredama, a kako saznajemo nezvanično, najverovatnije je reč o samoubistvu.
Nesreća se dogodila nešto pre 11 časova. M.O. pao je sa poslednjeg sprata zgrade „ Žuta kuća“ na ulicu, i naočigled prolaznika. Povrede koje je zadobio bile su fatalne, i lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Kako policija veruje, čovek je sam skočio. Utvrđeno je, prema nezvaničnim saznanjima „Novosti“, da je pre pada bio sam u stanu, jer su vrata, kada je policija došla, bila zaključana sa unutrašnje strane, a drugi osoba u stanu nije bilo. On je u ovom stanu živeo kao podstanar.
Za sada, nema zvanični informacija o nesreći.
Uviđaj je u toku.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)