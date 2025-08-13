SKOČIO SA TERASE PETOG SPRATA ZGRADE U CENTRU SMEDEREVA: Muškarac star 34 godine preminuo od zadobijenih povreda

M.O. (34) skočio je danas sa terase petog sprata zgrade u Ulici Srpskog sovjeta u centru Smedereva. On je podlegao povredama, a kako saznajemo nezvanično, najverovatnije je reč o samoubistvu.

Foto: N. Živanović

Nesreća se dogodila nešto pre 11 časova. M.O. pao je sa poslednjeg sprata zgrade „ Žuta kuća“ na ulicu, i naočigled prolaznika. Povrede koje je zadobio bile su fatalne, i lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Kako policija veruje, čovek je sam skočio. Utvrđeno je, prema nezvaničnim saznanjima „Novosti“, da je pre pada bio sam u stanu, jer su vrata, kada je policija došla, bila zaključana sa unutrašnje strane, a drugi osoba u stanu nije bilo. On je u ovom stanu živeo kao podstanar.

Za sada, nema zvanični informacija o nesreći.

Uviđaj je u toku.