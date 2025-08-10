Nesreće

AUTOMOBILI PLANULI JEDAN ZA DRUGIM: Dramatične scene u Braće Jerković, veliki broj vatrogasaca na terenu (FOTO)

В.Н.

10. 08. 2025. u 21:22

VEČERAS je izbio požar na Voždovcu u ulici Braće Jerković, a vatrogasci su po dolasku na lice mesta ustanovili da gore tri automobila, rečeno je za Tanjug u MUP-u.

Foto: D. Milovanović

Na lice mesta poslato je vozilo sa pet vatrogasaca iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Voždovac i vozilo sa dva vatrogasca iz VSJ Banjica.

Foto: D. Milovanović

 

Požar je lokalizovan. Intervencija u toku.
 

Foto: D. Milovanović

 

(Tanjug)

