EVO KAKO JE PROTEKLA NOĆ U BEOGRADU: Hitnu pomoć najčešće zvale ove grupe pacijenata
NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, uz jednu jednu saobraćajnu nezgodu ali bez povređenih i bez većih incidenata, rečeno je Tanjugu iz službe Hitne pomoći.
Ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 107 puta, od čega je 18 bilo na javnom mestu, mahom zbog lica u alkoholisanom stanju.
Tokom noći došlo je i do jedne saobraćajne nezgode, ali bez povređenih učesnika, koji, kako je rečeno iz Hitne pomoći, nisu ni voženi u kliničko-bolničke centre.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici- astmatičari, hipertenzičari kao i starija lica.
(Tanjug)
Preporučujemo
MLADIĆ (19) TEŠKO POVREĐEN: Burna noć u Beogradu
02. 08. 2025. u 07:25
MIRNA NOĆ U BEOGRAD: Dve saobraćajne nezgode, bez teže povređenih
23. 07. 2025. u 07:12
BURNA NOĆ U BEOGRADU: Sedam osoba lakše povređeno u četiri udesa
22. 07. 2025. u 07:17
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)