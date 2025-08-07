Nesreće

EVO KAKO JE PROTEKLA NOĆ U BEOGRADU: Hitnu pomoć najčešće zvale ove grupe pacijenata

В.Н.

07. 08. 2025. u 07:28

NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, uz jednu jednu saobraćajnu nezgodu ali bez povređenih i bez većih incidenata, rečeno je Tanjugu iz službe Hitne pomoći.

D. Novković

Ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 107 puta, od čega je 18 bilo na javnom mestu, mahom zbog lica u alkoholisanom stanju.

Tokom noći došlo je i do jedne saobraćajne nezgode, ali bez povređenih učesnika, koji, kako je rečeno iz Hitne pomoći, nisu ni voženi u kliničko-bolničke centre.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici- astmatičari, hipertenzičari kao i starija lica.

(Tanjug)

