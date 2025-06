"BILA SI HRABRA DA POKUŠAŠ DA SPASIŠ SVOJ MLADI ŽIVOT - ALI NAŽALOST NISI USPELA" Potresne reči Tijaninih rođaka

TIJANA Radonjić (19) iz Novog Sada, koja je izgubila život 28. maja u nesreći tokom parasejlinga iznad mora u Budvi, biće sahranjena u ponedeljak, 2. juna, a Tijanini prijatelji opraštaju se od nje potresnim porukama.

Foto: Društvene mreže

Njena iznenadna i tragična smrt potresla je porodicu, prijatelje i komšije, koji teško pronalaze reči utehe. Neutešni rođaci opraštaju se od Tijane bolnim porukama na društvenim mrežama.

- Nemamo reči kojima bismo opisali sve ovo što proživljavamo i kako se osećamo. Nemi smo. Ono što znamo i u šta smo sigurni jeste da si se borila do poslednje sekunde i bila toliko hrabra da pokušaš da spasiš svoj mladi život, ali, nažalost, nisi uspela.

Toliko si bila hrabra i neustrašiva. Mi koji te poznajemo znamo koliko si se radovala životu i svemu što je sledilo: maturi, fakultetu, Španiji, tvom odlasku u Ameriku o kojoj si toliko pričala. Svet je bio pred tobom - čekao te je.

Nedostaješ neizrecivo. Okrećemo se i čekamo da se odnekud pojaviš, da nas nazoveš... ali ne. Putuj mirno, počivaj u miru, i nađi sebi neko more tamo gore koje si toliko volela. Volimo te beskrajno - napisali su prijatelji devojke.

Foto: Instagram printskrin

Sahrana stradale tinejdžerke biće održana u ponedeljak, 2. juna, u 14.15 časova na Novom groblju u Novom Sadu.

Podsetimo, Tijana je stradala prekjuče tokom parasejlinga, kada se iz zasad neutvrdenih razloga, odvezala sa sigurnosne sajle i pala sa visine od oko 50 metara pravo u more. Hitna pomoć je odmah odreagovala, međutim, devojci nije bilo spasa.

Tijana je 13. maja proslavila 19. rođendan, a njena prerana smrt ugasila je energiju i osmeh koji su je krasili, ostavljajući duboku tugu u srcima svih koji su je poznavali.

Porodica Radonjić ne prihvata verziju nesreće prema kojoj je Tijana navodno samovoljno prekinula let parasejlingom skidajući prsluk i sigurnosni pojas, što je dovelo do pada u more sa visine od oko 50 metara.

(Republika)

BONUS VIDEO - PUCNjAVA U NOVOM SADU: Snimci sa mesta zločina