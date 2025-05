"PROŠAO JE NA CRVENO I UDARIO ME, IZGUBILA SAM SVEST" Ispovest devojke povređene u saobraćajki: Vozač pokušava da se izvuče i ublaži kaznu

Čovek je autom prošao na crveno svetlo i udario me na pešačkom prelazu. U toj nesreći sam zadobila ozbiljne povrede, imam posledice, a on sada pokušava da se izvuče i da dobije blažu kaznu.

Foto: Novosti

Ovo nam priča devojka Milica Đ. (27), koju je 13. februara 2024. godine oko 18.30 časova na Novom Beogradu na pešačkom prelazu raskrsnice ulica Goce Delčeva i Bulevara Mihaila Pupina kod Starog Merkatora džipom udario V. S. (53). Ona je srećom preživela, ali je zadobila teške telesne povrede, a njemu nije određivan pritvor.

- Ja znam da sam sa strane doma zdravlja čekala na semaforu da pređem ulicu i da sam krenula na zeleno svetlo, kada me je udario. U tom trenutku sam izgubila svest i ne sećam se ničega naredna dva sata. Sećenje mi se vraća u bolnici, kada su me nečim polili po glavi da mi ušivaju ranu - priča nam Milica. - Tada sam zadobila oštećenje vrata, pucanje kapilara u mozgu, potres mozga, puklo mi je masno tkivo u butini i izlila se krv između mišića, pa je dugo vremena trebalo da se to sanira. Povređeni su mi koleno i lakat, a svuda sam imala modrice i podlive. Više od mesec dana sam posle toga bila u krevetu. Danas imam jake i česte glavobolje kao posledicu udesa.

Ova devojka nam kaže da je medicinski veštak utvrdio da je zadobila teške telesne povrede.

- Čovek, koji me je mogao ubiti autom, jer je prošao na crveno svetlo, sada se žali da to nisu teške povrede, već lake. Umesto da se kaje, on gleda da što blaže prođe. U početku je bio korektan, došao je u Urgentni centar da me vidi, doneo sokove, voće, ali se promenio kada sam ja davala izjavu u Trećem tužilaštvu. Napao me je posle toga da moje ponašanje nije u redu, da mi nije ništa, da povrede nisu jake. Bio je mnogo neprijatan - kaže nam Milica.

PAS OBAVESTIO RODITELjE MILICA Đ. je tada ulicu prelazila sa psom, kojeg je džip prvo zakačio, ali pas nije ozbiljnije povređen. On je tada sam otrčao da kuće, pa su devojčini roditelji odmah reagovali, videvši da nje nema i izašli napolje da je traže.

Inače, protiv V. S. još nije podignuta optužnica, predmet je u fazi istrage, prikupljaju se dokazi i zakazano je ispitivanje svedoka.