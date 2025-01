TEŠKA NESREĆA NA PUTU RUMA-IRIG: Jedna osoba poginula na licu mesta

ANDRIJA Drašković nije osuđen, a belgijske kolege i ja smo sigurni da neće ni biti, već da će se postupak završiti oslobađajućom presudom. Sa velikim optimizmom očekujemo početak suđenja. Do sada je samo formirano sudsko veće, koje će suditi ovaj predmet. Oni koji bi voleli da Andrija Drašković bude osuđen, očigledno su svesni da je on na korak do oslobađajuće presude, pa plasiranjem lažnih vesti u javnost, pokušavaju da vrše pritisak na sud.