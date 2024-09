OVO JE MAJKA DVOJE DECE KOJU JE USMRTIO LIFT: Mašina joj uhvatila kosu, nije bilo nikog da joj pomogne (FOTO)

NA lokalnom groblju danas je sahranjena Sandra B. (35) majka dvoje dece koju je usmrtio transportni lift u marketu u kojem je radila. Nezvanično, nesrećna žena je nastradalakada je sajla lifta zahvatila njenu kosu

Foto: Društvene mreže

Nesreća se dogodila oko 10 časova, kada je ženu smrskao transportni lift koji je služio za prevoz robe iz magacinskog u prodajni deo objekta. Niko nije bio u tom trenutku sa njom tako da se ne zna tačno šta se desilo. Nezvanično se saznaje da je nesrećnoj ženi lift uhvatio kosu, povukao i tako priklještio.

- Policija je juče nekoliko sati vršila uviđaj na licu mesta i tek kasnije smo saznali šta se zapravo desilo. Odmah nakon policije su stigli i vatrogasci koji su telo nesrećne žene satima oslobađali pritiska lifta - priča jedan od stanara u ulici Heroja Draževića gde se incident odigrao.

Inače, reč je o marketu koji se nalazi u neposrednoj blizini gradske bolnice u Gornjem Milanovcu, preko puta rampe u bolnički krug.

Nesrećna žena je iza sebe ostavila porodicu, muža i dvoje dece. Poznanici za nju imaju samo reči hvale. Svi su u šoku i neverici zbog ovog incidenta.

Foto: Društvene mreže

- Uvek je bila nasmejana i ljubazna s mušterijama, znala je da dobaci i neku šalu. Ma svi smo je voleli. Nezamislivo je da na radnom mestu pogine - rekla nam je žena koja radi u lokalu u neposrednoj blizini dragstora.

Vest o pogibiji mlade žene uzburkala je javnost u Gornjem Milanovcu zbog čega se već dva dana vode burne prepirke na društvenim mrežama. Svi porodici izražavaju saučešće i saosećaju sa bolom porodice. Međutim, ima i onih koji su zbog kritika na račun mera bezbednosti na radu, stali u zaštitu vlasnika marketa. Tada se na društvenim mrežama oglasio i suprug Sandrine koleginice.

- Žalosno, izgubljen je jedan mladi život, ovo nije prvi put da se dešava u tim marketima. Supruga moja je pala istim tim liftom samo u drugoj radnji kod plavog mosta i zadobila teške telesne povrede, jer su popucale sajle na tim improvizovanim liftovima. Ali ih to nije zanimalo da to reše da ne dođe ponovo do ovoga što se desilo – napisao je između ostalog u svojoj objabvi Milanovčanin Dejan B.

Policija ni Tužilaštvo se na brojne zahteve novinara o ovom slučaju još uvek nisu oglasili.

(Informer)