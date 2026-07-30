POLICIJSKA AKCIJA U KRALJEVU: Hapšenje zbog špijunaže za Albance
PRIPADNICI SBPT i SKOR-a UKP MUP R Srbije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu i BIA, 30.07.2026. godine, na području Kraljeva, lišili su slobode R. T. (1980) iz Istoka, AP KiM, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Špijunaža iz člana 315 KZ R Srbije.
Naime, R. T. se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu, bio u saradničkom odnosu sa Albanskom obaveštajnom službom, koja deluje na području AP KiM i da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka i saznanja o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vosjke R Srbije, MUP R Srbije i drugih bezbednosnih struktura naše zemlje, a što je za posledicu imalo hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih kosovskih institucija i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i severa KiM.
Nakon saslušanja R. T. u svojstvu osumnjičenog za navedeno krivično delo, istom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova, nakon čega će biti izveden pred nadležno Više javno tužilaštvo u Kraljevu.
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