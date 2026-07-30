DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 31. JUL: Bik može da unovči svoje ideje, Devica u sukobu sa voljenom osobom, Jarac usavršava poslovne veštine

SAZNAJTE šta vas u petak, 31. jula, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u kuću intuicije, podsvesti i ideja i podstiče vašu intuiciju, kreativnost, maštu, kao i interes za teme iz oblasti psihologije, duhovnosti. Potreba za preispitivanjem događaja iz prošlosti.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Meseca u kuću društvenog života, planova i novca, donosi vam više izlazaka i druženja sa prijateljima, ali i prilike za realizaciju vaših ambicija i ciljeva i unovčavanje vaših zamisli i ideja.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec ulazi u kuću karijere i pravi kvadrat sa Uranom u vašem znaku, donoseći probleme sa članovima porodice i saradnicima na posl. Nije trenutak za promenu posla zbog retrogradnog Merkura u kući novca.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u devetu kuću gde se nalazi severni Mesečev čvor, donoseći vam uspeh preko visokog obrazovanja, ispita, pravnih pitanja, inostranstva, putovanja. Razočaranje u nekog prijatelja.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec ulazi u kuću novca fokusirajući vas na finansije, podelu bračne imovine, nasledstvo, ostvarivanje prava na alimentaciju, stipendiju, nova ulaganja, podizanje kredita. Povratak bivšeg partnera u vaš život.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Simbol emocija, Mesec, u kući partnerskih odnosa, obrazuje napete aspekte sa Venerom u vašem znaku i Marsom u kući autoriteta, donoseći sukobe sa voljenom osobom ali i sa autoritetima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec, vladalac vaše karijere, oko podneva ulazi u kuću posla i zdravlja gde se nalazi severni Mesečev čvor, fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke, veću brigu o zdravlju, promenu nekih navika.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Ulazak Meseca u kuću ljubavi i kreativnosti, gde se nalazi i severni Mesečev čvor, slobodnim Škorpijama donosi priliku za ulazak u novu vezu, ali i uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec ulazi u kuću privatnog života i obrazuje izazovan aspekt sa Uranom u kući braka i partnerskih odnosazbog čega vas očekuju nesporazumi, konflikti, svađe, rasprave i sukobi sa članovima porodice.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Ulazak Meseca u kuću komunikacija i biznisa, donosi vam uspeh i uvećanje prihoda preko kraćih putovanja, potpisivanja ugovora o isplativom poslu, ispita, učenja, usavršavanja nekih poslovnih veština.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mesec, koji upravlja vašim svakodnevnim aktivnostima, ulazi u kuću posla i novca, fokusirajući vas na finansije i materijalna dobra. Pozicija Hirona u kući privatnog života upozorava na probleme u porodici.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Meseca u vašu kuću ličnosti, donosi vam priliv energije, entuzijazma i borbenosti, ali kvadrat sa Uranom u kući privatnog života upozorava na nesporazume, svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice.