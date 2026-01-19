Hapšenja i istraga

UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE ŽIVEO SA ČEDOM JOVANOIĆEM: Aleksandar Kos priveden u policijsku stanicu

Ana Đokić

19. 01. 2026. u 21:27

ALEKSANDAR Kos, muškarac koji živi sa Čedom Jovanovićem, uhapšen je kako prenosi "Blic".

Foto: Printscreen/Instagram

Aca Kos je odavno u centru pažnje javnosti zbog svog privatnog života. Nedavno je počeo da živi u stanu kod političara Čedomira Jovanovića, a pisalo se i da ga je Čeda verio, dok na društvenim mrežama deli mnoštvo detalja o sebi.

- Od kada ga poznajem i živim s njim njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas. Uprkos svemu borimo se za život u koji verujemo… eto to vam je njegovo - između ostalog je napisao u emotivnoj objavi Kos kada je saopštio da živi sa Jovanovićem.

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

