PIJANI I DROGIRAN SRBIN IZAZVAO NESREĆU U KOJOJ JE STRADALA NEMICA U ISTRI: Policija odmah reagovala

VIŠE javno tužilaštvo u Puli podiglo je optužnicu protiv 24-godišnjeg državljanina Srbije zbog izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnom posledicom i nepružanja pomoći, objavio je DORH (Državno odvjetništvo Republike Hrvatske).

Foto: Depositphotos

Optužnicom se okrivljeni tereti da je 12. septembra 2025. godine, na lokalnom putu Fažana – Peroj, upravljao putničkim vozilom pod uticajem alkohola od najmanje 1,58 g/kg, kao i droga kokaina i amfetamina. Zbog takvog stanja, u dugoj levoj krivini izgubio je kontrolu nad vozilom, koje je usled zanošenja prešlo u traku namenjenu za saobraćaj iz suprotnog smera.

Tom prilikom je vozilom udario u državljanku Nemačke koja se pravilno kretala biciklom. Ona je od siline udarca zadobila višestruke telesne povrede od kojih je preminula.

Pobegao sa mesta nesreće

Okrivljeni se takođe tereti da je nakon izazivanja saobraćajne nesreće pobegao sa mesta događaja, ne pruživši pomoć povređenoj osobi.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da se okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

(index.hr)

BONUS VIDEO:

Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena