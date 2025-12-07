KO SU VISOKOPOZICIONIRANI "ŠKALJARCI" KOJI SU PALI U BEOGRADU: Ulama i Tomašević imali Interpolove poternice za ubistva

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP), u saradnji sa Upravom kriminalističke policije (UKP) i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), uhapsili su u Beogradu lica I. T. (32) i V. U. (38), za kojima su bile raspisane međunarodne poternice NCB Interpola Podgorica.

Foto: Novosti

Radi se o licima koja su identifikovana kao visokopozicionirani članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore, tačnije pripadnici takozvanog "škaljarskog klana".

Hapšenje je usledilo nakon višemesečnog temeljnog planiranja i koordinisane akcije, sprovedene na osnovu direktnih i preciznih informacija crnogorskih bezbednosnih službi.

Vladimir Ulama potražuje se zbog krivičnog dela stvaranje kriminalne organizacije (protiv njega se vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici).

Potražuje se radi izdržavanja zatvorske kazne zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti (osuđen presudom Osnovnog suda u Baru).

Igor Tomašević potražuje se radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnih dela: ubistvo u pokušaju, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nasilničko ponašanje.

Uprava policije Crne Gore istakla je da ovo hapšenje potvrđuje njihovu odlučnost u aktivnostima na neutralisanju delovanja organizovanih kriminalnih grupa i predvođenju regionalnih inicijativa u borbi protiv organizovanog kriminala.

Policija u obe zemlje nastavlja dalji rad i intenzivnu regionalnu i međunarodnu saradnju u cilju lociranja i hapšenja međunarodno traženih lica.

Ko su Ulama i Tomašević

Vladimir Ulama se u medijima označava kao član barske ćelije "škaljarskog klana". Njegova uloga i raniji postupci se pominju u više konteksta:

Stvaranje kriminalne organizacije i planiranje likvidacija:

Prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Crne Gore, Ulama je bio deo kriminalne grupe koja je, po nalogu sada pokojnog Mila Radulovića (poznatog kao "Kapetan"), planirala više likvidacija.

Njegov zadatak u grupi je, prema optužnici, bio praćenje i osmatranje osoba koje su bile meta (među njima su pominjani Nikola Spasojević, izvesni Ivan/Milan i druge osobe), a sve sa ciljem lišenja života iz bezobzirne osvete.

Viši sud u Podgorici ga je ranije osudio u odsustvu za stvaranje kriminalne organizacije.

Raniji događaji:

Ulama je bio optužen i za saučesništvo u ubistvu Nemanje Medina (2016. godine), ali je kasnije oslobođen te optužbe.

Takođe je služio zatvorsku kaznu zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti (na koju je osuđen presudom Osnovnog suda u Baru).

Ranije je u zatvoru demolirao ćeliju nakon što je saznao da su mu u Nemačkoj ubijeni kum i prijatelj.

Tomašević

Krivična dela za koja se Tomašević potražuje su teška i odnose se na nasilje i drogu:

Potražuje se radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnih dela:

Ubistvo u pokušaju

Neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga

Nasilničko ponašanje

(Telegraf)