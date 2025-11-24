PRETIO NOŽEM I OPLJAČKAO KIOSK: Uhapšen osumnjičeni u Zrenjaninu
POLICIJA u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je četrdesetogodišnjeg R. D. iz Zrenjanina, zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela razbojništva.
Sumnja se da je on u subotu, u večernjim časovima, uz pretnju nožem, od šezdesetogodišnjeg radnika jednog kioska u Zrenjaninu oduzeo novac od pazara.
R.D. se sumnjiči i da je 18. novembra ove godine, u večernjim satima, na ulici u Zrenjaninu, takođe uz pretnju nožem, od šezdesetdvogodišnjeg muškarca uzeo novac.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
