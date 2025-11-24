Hapšenja i istraga

PRETIO NOŽEM I OPLJAČKAO KIOSK: Uhapšen osumnjičeni u Zrenjaninu

24. 11. 2025.

POLICIJA u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je četrdesetogodišnjeg R. D.  iz Zrenjanina, zbog  sumnje da je izvršio dva krivična dela razbojništva.

Sumnja se da je on u subotu, u večernjim časovima, uz pretnju nožem, od šezdesetogodišnjeg radnika jednog kioska u Zrenjaninu oduzeo novac od pazara.

R.D. se sumnjiči i da je 18. novembra ove godine, u večernjim satima, na ulici u Zrenjaninu, takođe uz pretnju nožem, od šezdesetdvogodišnjeg muškarca uzeo novac.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

