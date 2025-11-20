Hapšenja i istraga

UHAPŠEN MUŠKARAC IZ PROKUPLJA: Napao vlasnika menjačnice i oteo mu torbu sa 100.000 evra

В.Н.

20. 11. 2025. u 14:14

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, uhapsili su M. K. (36) iz okoline Prokuplja, zbog sumnje da je 7. novembra fizički napao vlasnika menjačnice i od njega uzeo 100.000 evra.

Foto SK

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela razbojništvo, saopšteno je iz Policijske uprave u Kruševcu.

Sumnja se da je on 7. novembra ove godine, na benzinskoj pumpi u okolini Trstenika fizički napao vlasnika menjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 100.000 evra.

M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Kruševcu.

