UHAPŠEN MUŠKARAC IZ PROKUPLJA: Napao vlasnika menjačnice i oteo mu torbu sa 100.000 evra
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, uhapsili su M. K. (36) iz okoline Prokuplja, zbog sumnje da je 7. novembra fizički napao vlasnika menjačnice i od njega uzeo 100.000 evra.
On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela razbojništvo, saopšteno je iz Policijske uprave u Kruševcu.
Sumnja se da je on 7. novembra ove godine, na benzinskoj pumpi u okolini Trstenika fizički napao vlasnika menjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 100.000 evra.
M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Kruševcu.
(Kurir)
BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
LEKARI U BEOGRADU IMALI PUNE RUKE POSLA: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nesreće
20. 11. 2025. u 07:15
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)