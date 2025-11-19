UDALJENI SA RADA ZBOG BEKSTVA OSUĐENIKA ISPRED SUDA U LAZAREVCU: Štakama udario komandira

UPRAVA Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu udaljila je sa rada i pokrenula disciplinski postupak protiv načelnika Službe za obezbeđenje, zbog sumnje da je počinio težu povredu radne dužnosti, a u vezi sa bekstvom jednog osuđenika pre dva dana ispred Osnovnog suda u Lazarevcu.

Uprava zaizvršenje krivičnih sankcija

Uprava je udaljila sa rada i pokrenula disciplinske postupke i protiv dvojice komandira koji su učestvovali u sprovodu tog osuđenika, takođe, zbog sumnje da su počinili težu povredu radne dužnosti prema Zakonu o državnim službenicima.

- Prilikom sprovoda jednog lica sa ročišta u Osnovnom sudu u Lazarevcu u ponedeljak je pobegao osuđenik N. M. (24) Kazneno-popravnog zavoda u Valjevu koji je doveden u taj sud na ranije zakazano ročište - navodi se u saopštenju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. - Osuđenik je doveden na suđenje iz zavodskog stacionara i zbog povrede noge je morao da koristi štake prilikom hodanja. Iz tog razloga nisu korišćene lisice za vezivanje nogu tokom napuštanja suda. Dok je jedan komandir otvarao vrata specijalnog vozila za prevoz lica (marice), osuđenik je na izlasku iz zgrade iskoristio štake da udari drugog komandira koji se sapleo prilikom pada kada je zadobio povrede ruku i nogu. Za osuđenikom, koji je počeo da beži ka najbližoj zgradi, počeo je da trči drugi komandir pošto se uverio da njegov kolega nije teško povređen. Odmah je obaveštena policija koja je pokrenula intenzivnu potragu, koja i dalje traje.

Kolege iz policije su prevezle komandira u Dom zdravlja u Lazarevcu gde su ustanovljene povrede oba kolena i leve ruke, nakon čega je dobio uput i za druge neophodne preglede kod lekara specijaliste.

Humani razlozi su na prvom mestu prilikom izvršenja bilo koje službene radnje za koje postoje jasno propisane procedure, što ne umanjuje značaj ovog događaja.

Uprava i dalje ozbiljno analizira i ispituje sve činjenice i okolnosti sprovoda ovog lica baš iz razloga jer su oni najporoznija tačka u obezbeđivanju lica lišenih slobode u svim zatvorima u Evropi i svetu. Osuđenik N. M. se nalazio na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od dve godine i dva meseca za krivično delo delo - nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi u saizvršilaštvu.