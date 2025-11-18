BAČULOVU ODREĐEN PRITVOR: Viši sud usvojio žalbu VJT u Beogradu i doneo novu odluku
VIŠI sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora Miši Bačulovu, saznaje Tanjug.
Ovom pravosnažnom odlukom suda Bačulovu je određen pritvor do 30 dana da ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku.
Prethodno je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu pustio Bačulova da se brani sa slobode iako se tereti za teška krivična dela, kojima se priprema nasilna promena ustavnog poretka.
Prema saopštenju tužilaštva, Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.
Na teret mu se stavlja i da je 2. novembra tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.
(Tanjug)
