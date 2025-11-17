USMRTIO ČOVEKA NA PEŠAČKOM ISPRED SUDA: U Pančevu uhapšen vozač M. R.

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu određeno je zadržavanje do 48 časova M.R. (45) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Foto: "Novosti"

Osumnjičeni je uhapšen, jer se tereti da je danas oko 12.45 časova u Pančevu u Ulici vojvode Radomira Putnika na pešačkom prelazu autom udario S. J. (70), koji je preminuo. M. R. se sumnjiči da nije zaustavio vozilo ispred pešačkog prelaza, koji se nalazi ispred zgrade pravosudnih organa.

Dežurni javni tužilac je sa pripadnicima Policijske uprave u Pančevu izvršio uviđaj mesta događaja, naložio je obdukciju beživotnog tela, uzimanje uzoraka krvi i urina od osumnjičenog i da se izvrši saobraćajno-tehnički pregled putničkog vozila.

Osumnjičeni će u Više javno tužilaštvo u Pančevu biti sproveden radi saslušanja.