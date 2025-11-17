ZADRŽANA PETORICA VOZAČA: U Leskovcu alkotestirana 342 učesnika u saobraćaju
Pripadnici Policijske uprave u Leskovcu su, tokom vikenda, alkotestirali 342 i zadržali petoricu vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola.
Policija je zaustavila vozača „golfa“(35) koji je vozio sa 2,62 promila alkohola u organizmu, vozače „forda“(44), „bmv“(59) i „sitroena“(40) sa 1,68, 1,33 odnosno 1,31 promila alkohola, kao i vozača „fijata“ sa 1,23 promila alkohola.
Protiv svih vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
