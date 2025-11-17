Hapšenja i istraga

ZADRŽANA PETORICA VOZAČA: U Leskovcu alkotestirana 342 učesnika u saobraćaju

Игор Митић
Igor Mitić

17. 11. 2025. u 12:42

Pripadnici Policijske uprave u Leskovcu su, tokom vikenda, alkotestirali 342 i zadržali petoricu vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola.

ЗАДРЖАНА ПЕТОРИЦА ВОЗАЧА: У Лесковцу алкотестирана 342 учесника у саобраћају

foto: I.Mitić

Policija je zaustavila vozača „golfa“(35) koji je vozio sa 2,62 promila alkohola u organizmu, vozače „forda“(44), „bmv“(59) i „sitroena“(40) sa 1,68, 1,33 odnosno 1,31 promila alkohola, kao i vozača „fijata“ sa 1,23 promila alkohola.

Protiv svih vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata