NOVOSAĐANINU ZAPALILI AUTOMOBIL: Uhapšena trojica osumnjičenih za izazivanje opšte opasnosti

Ljiljana Preradović

27. 10. 2025. u 14:43

NOVOSADSKA policija rasvetlila je krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsila osumnjičene, A. Š. (21), S. B. (20) i A.Š. (19) iz ovog grada.

Kako se sumnja, oni su, 10. oktobra, u ulici Koste Racina u Novom Sadu, izazvali požar na automobilu jednog Novosađanina, tako što su ga polili zapaljivom tečnošću.

Policija je, operativnim radom, identifikovala, pronašla i uhapsila osumnjičene.

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.


 

