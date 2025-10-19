AKCIJA POLICIJE: Zplenjeno 15 kg narkotika, uhapšen osumnjičeni
POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili oko 15 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
-Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 15 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili Đ. M. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je u vozilu marke „fijat dukato“ kojim je upravljao osumnjičeni pronašla i zaplenila 29 paketa sa biljnom materijom nalik na marihuanu.
Đ. M. je prilikom hapšenja pružao aktivan otpor i više puta u glavu udario jednog policijskog službenika, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, izjavio je ministar Dačić.
